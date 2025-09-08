The Swiss voice in the world since 1935

Un derrumbe en la Amazonía de Perú deja seis muertos y dos heridos

Lima, 7 sep (EFE).- Un derrumbe que se produjo el pasado viernes durante la construcción de una carretera en una zona rural de la región de Amazonas, en la selva de Perú, dejó seis fallecidos y dos heridos, informó este domingo el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El organismo ofreció un reporte al término de las labores de búsqueda y rescate tras el derrumbe, que se produjo en el sector Curva Tronca Huayco, en el distrito de Conila, de la provincia amazónica de Luya.

La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) realizada por la municipalidad del distrito de Conila, señaló que «este evento dejó 6 personas fallecidas, además de 2 heridos», indicó el Indeci.

Añadió que uno de los heridos fue atendido «en foco» (en el lugar) y el otro fue trasladado al Hospital Regional Virgen de Fátima-Chachapoyas.

El organismo detalló que en las labores de búsqueda y rescate participaron miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, la brigada del gobierno regional de Amazonas y la Dirección Regional de Salud (Diresa).

Medios locales informaron que el derrumbe se produjo cuando un grupo de trabajadores extraía material para la construcción de la carretera y, según videos tomados en la zona, arrasó con una retroexcavadora, un volquete y otros vehículos estacionados, en los que se encontraban las víctimas.

Por otra parte, el consorcio a cargo de la vía continúa con los trabajos de limpieza y rehabilitación con maquinaria pesada en el tramo Luya-Conilla de esa vía nacional, que aun se mantiene restringida al tránsito de vehículos.

El Indeci aseguró que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordina con las autoridades regionales y locales, supervisa la situación y exhorta a mantener activos los centros de operaciones de emergencia. EFE

dub/enb

