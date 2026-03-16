Un deslizamiento deja dos muertos y cinco heridos en un distrito rural del norte de Perú

2 minutos

Lima, 15 mar (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras un deslizamiento de tierra que afectó a un distrito rural del norte de Perú en medio de las intensas lluvias que caen en la zona, informaron este domingo fuentes oficiales.

El deslizamiento se produjo en el sector de El Encanto, del distrito de Parcoy, en la región norteña de La Libertad, hasta donde llegaron equipos sanitarios y brigadas de rescate para buscar y atender a personas desaparecidas o atrapadas, señaló la agencia oficial Andina.

Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad informó que el movimiento de tierra se registró aproximadamente a las 13:20 horas de este domingo (18:20 GMT) y sorprendió a los pobladores de la zona al alcanzar una vivienda que terminó completamente destruida.

Según el balance preliminar, cinco personas fueron encontradas con lesiones diversas, mientras que otras dos fueron halladas sin vida durante las labores de búsqueda y rescate.

Hasta el lugar también llegó personal de los centros sanitarios de los distritos de Parcoy y de Llacuabamba para dar asistencia médica a los heridos.

La agencia Andina indicó que las brigadas continúan las labores de rescate en la zona, mientras que las autoridades locales y los equipos de emergencia evalúan los daños y coordinan las acciones para atender la situación y garantizar la seguridad de los pobladores cercanos al área afectada.

Las autoridades de Perú informaron el último viernes que las fuertes lluvias que caen en el país desde inicios de año habían dejado, hasta ese momento, 64 fallecidos, ocho desaparecidos, casi 22.500 damnificados y más de 170.000 afectados.

El Gobierno declaró el jueves en emergencia a 283 distritos de 20 regiones del país con el objetivo de reducir el alto riesgo que se presenta ante la caída de lluvias intensas y su impacto en la seguridad de la población.

Poco antes, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) también informó que 1.017 casas, 36 aulas educativas y 106 puentes fueron destruidos, además de que otras 6.269 casas y siete establecimientos sanitarios sufrieron daños que los hacen inhabitables.

Las lluvias han inundado, además, 1.576 hectáreas de campos de cultivo y causado la muerte de más de 16.400 animales en lo que va de la presente temporada. EFE

dub/gpv