Un desprendimiento de tierra provoca el cierre del camino amazónico hacia Machu Picchu

2 minutos

Lima, 25 ene (EFE).- Un desprendimiento de tierra (huaico) provocó el cierre del camino peatonal amazónico hacia Machu Picchu, informó este domingo el Ministerio de Cultura de Perú, que detalló que esta medida ha sido tomada para preservar la seguridad de la población durante la temporada de lluvias que afecta los accesos a la ciudadela inca.

«Debido al huaico ocurrido en la madrugada de hoy, 25 de enero, en el sector Mandor, a la altura de los kilómetros 114-115 y tras la evaluación técnica correspondiente, se ha dispuesto la suspensión temporal del acceso peatonal amazónico hacia Machu Picchu, en ambos sentidos», indicó en un comunicado el ministerio.

Detalló que la medida comprende el tramo entre la Central Hidroeléctrica y el propio pueblo de Machu Picchu y sostuvo que esta se adopta de manera preventiva por razones de seguridad, «a fin de salvaguardar la integridad de visitantes, operadores turísticos, guías oficiales y población en general».

«Esta suspensión se mantendrá vigente hasta la rehabilitación del área afectada y la confirmación de condiciones seguras para el tránsito peatonal», agregó.

Asimismo, la Dirección Desconcertada de Cultura de Cusco informó a los operadores turísticos, guías oficiales de turismo y usuarios afectados que se brindarán las facilidades correspondientes para la reprogramación de las visitas o la devolución de los montos abonados conforma a la normativa vigente.

Por último, el Ministerio de Cultura hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las disposiciones emitidas en resguardo de la seguridad de todos

Asimismo, este sábado el Ministerio de Cultura dispuso el cierre del Camino Inca, que lleva a la ciudadela inca, durante el mes de febrero para realizar trabajos de reparación del sitio arqueológico. EFE

pbc/sbb