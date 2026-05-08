Un detenido en La Haya por una explosión en la sede del partido gobernante neerlandés

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Bruselas, 8 may (EFE).- La policía neerlandesa detuvo en la noche de este jueves a un sospechoso de atacar con artefactos pirotécnicos la sede del partido liberal progresista que gobierna en Países Bajos (D66) en La Haya, y ocasionar una explosión que no dejó heridos, cuando se producía en su interior una actividad juvenil.

El suceso tuvo lugar en la noche de este jueves, cerca de las 21:00 hora local (19:00 GMT), cuando el atacante lanzó un objeto pirotécnico -similar a un petardo- al buzón de la sede de la formación, y ocasionó una explosión que provocó varios daños en el edificio, según declaró un portavoz del partido a la emisora ​​pública NOS.

En el momento de la detonación aproximadamente 30 personas de una organización juvenil vinculada a D66, Jóvenes Demócratas, se encontraban en el edificio. Según el medio citado, nadie resultó herido, pero los jóvenes presentes buscaron refugio en un jardín situado detrás del edificio.

Hasta la sede se desplazaron varios equipos de bomberos y agentes de policía, que acordonaron la zona y comprobaron que los daños habían sido menores.

Los agentes detuvieron al sospechoso una hora después del ataque y el arrestado aún se encuentra bajo custodia policial, sin conocerse los motivos del ataque.

«Un acto cobarde de intimidación»

El primer ministro de Países Bajos y líder del partido, Rob Jetten, se pronunció en redes sociales poco después del ataque, calificándolo de «acto cobarde de intimidación».

«Para quienes creen que pueden infundir miedo, tengo un mensaje: en los Países Bajos democráticos, jamás permitiremos que la violencia nos silencie», dijo.

Por su parte, la organización juvenil que se encontraba en el interior de la sede señaló en un comunicado que el impacto en los asistentes fue «enorme» y subrayó que «no es la primera vez que el partido matriz, D66, es blanco de una violencia cada vez más extrema».

«Lo ocurrido esta noche es un ataque directo a la libertad de los jóvenes para expresarse políticamente. Nadie debería sentirse inseguro en un lugar donde el debate y la democracia son fundamentales. Este incidente no es un caso aislado, lo que lo hace aún más preocupante», afirmó la presidenta de los Jóvenes Demócratas, Rachelle Smook.

Se trata del segundo ataque a la oficina del D66 en nueve meses, después de que en septiembre fuese apedreada durante una protesta multitudinaria contra la inmigración, que se saldó con 30 detenidos. EFE

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