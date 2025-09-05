The Swiss voice in the world since 1935

Un detenido en Portugal por tráfico de drogas desde Brasil a España escondida en carne

Lisboa, 5 sep (EFE).- Un ciudadano portugués fue detenido ayer, jueves, en Cascais, en las afueras de Lisboa, tras haber sido condenado a prisión en Brasil por pertenecer a una organización delictiva que introducía droga en España y Portugal procedente del país americano, informó este viernes la Policía Judicial lusa (PJ).

La PJ agregó en un comunicado que durante la operación se incautaron de 1.691 kilogramos de cocaína.

El arresto se produjo tras una orden de detención internacional emitida por las autoridades brasileñas en julio pasado después de que el hombre fuera condenado a 27 años y tres meses de cárcel por narcotráfico.

Según ese cuerpo policial, el detenido pertenece a un grupo que se dedicaba al tráfico internacional de droga, que operaba en los estados brasileños de Sao Paulo, Río de Janeiro, Paraná, Bahía y Goiás.

Desde allí, agrega la nota, la banda criminal, integrada por personas de varias nacionalidades, enviaba «grandes cantidades de estupefacientes» a Europa, especialmente a España y Portugal.

La droga iba escondida en las tripas congeladas de ganado bovino que eran transportadas desde Brasil.

El arrestado en Portugal formaba parte del núcleo central de esa organización, que se encargaba de centralizar y coordinar sus actividades, y entre sus responsabilidades figuraban la adquisición de las tripas y la creación de empresas de exportación e importación.

El hombre va a comparecer ante un tribunal de Lisboa para que se le apliquen medidas cautelares.EFE

ssa/cg

