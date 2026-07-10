Un detenido por el presunto asesinato de una exdiputada de derechas británica

Compartir

2 minutos

(actualiza con la detención del sospechoso)

Londres, 10 jul (EFE).- Un hombre de 26 años ha sido detenido como sospechoso del asesinato de la conocida exdiputada de derechas británica Ann Widdecombe, que fue hallada sin vida con heridas fatales este viernes en su casa del suroeste de Inglaterra.

El subcomisario de la Policía de Devon y Cornualles, Matt Longman, dijo en una rueda de prensa que el varón, británico de raza blanca, fue arrestado en un domicilio de Newton Abbot, localidad cercana a Haytor, donde vivía la difunta.

Longman señaló que «no hay información» por el momento que sugiera que el asesinato de la antigua secretaria de Estado fuera un «delito con motivación política».

Asimismo, indicó que la muerte no está siendo investigada como un caso relacionado con terrorismo.

Widdecombe, de 78 años, fue encontrada en su vivienda del pueblo de Haytor por agentes que recibieron una llamada de alerta a las 11:40 hora local (10:40 GMT), según informó la inspectora jefe Ilona Rosson.

Poco después, la Policía puso en marcha una operación de búsqueda y captura de un solo sospechoso, que describió como varón de raza blanca.

La víctima es conocida en el Reino Unido por su historial político y también por participar en programas de televisión populares como el concurso de baile Strictly Come Dancing.

Durante su carrera parlamentaria, fue secretaria de Estado de Prisiones y de Trabajo en Gobiernos conservadores de los años 90, y después fue eurodiputada con el Partido del Brexit y portavoz de la formación populista de derechas Reform UK, liderada por Nigel Farage.

«Se trata de un incidente extremadamente trágico y nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Ann Widdecombe en estos momentos tan difíciles», afirmó Rosson.

La inspectora señaló que la investigación «avanza a buen ritmo» para esclarecer las circunstancias del suceso.

El primer ministro, el laborista Keir Starmer, lamentó «la estremecedora noticia» de la muerte de una «distinguida política», mientras que la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, dijo estar «conmocionada» y envió condolencias a la familia.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, instó a la ciudadanía a no especular y calificó las circunstancias del suceso de «extremadamente angustiosas». EFE

jm/rcf/ajs

(Foto)