Un detenido por la desaparición de dos ecuatorianos en España
Murcia, 1 sep (EFE).- Las fuerzas de seguridad han detenido a una persona por su presunta implicación en la desaparición, el pasado abril, de dos hombre ecuatorianos que residían en la localidad mediterránea española de Mazarrón.
Especialistas de criminalística se desplazaron el viernes de Madrid a la casa donde vivían los desaparecidos, en la urbanización Camposol, para analizar restos humanos hallados en una excavación subterránea.
Los dos cadáveres, según fuentes policiales, podrían corresponder a los desaparecidos, aunque se está a la espera de la identificación.
Se trata de José Patricio Chango, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal, de 32.
El juzgado que investiga el caso ha declarado el secreto de las diligencias. EFE
