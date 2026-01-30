Un diputado chino agredido en su casa de París en un robo estimado en millones de euros

París, 30 ene (EFE).- Un adinerado diputado chino sufrió una seria agresión en su domicilio de París en la noche del jueves al viernes durante un robo en que los ladrones le sustrajeron robas estimadas en seis a siete millones de euros.

El dignatario chino, que fue atacado mientras dormía, resultó herido en particular con una brecha de cinco centímetros en la frente de la que fue atendido en el hospital europeo Georges Pompidou de la capital francesa, indicaron fuentes de la investigación y de la Fiscalía, citadas por el canal TF1 y por la emisora France Inter.

El atraco se produjo en una casa de la avenida del presidente Kennedy en el distrito XVI, uno de los más exclusivos de la ciudad, y tuvo lugar entre las 4.00 y las 4.30 de la madrugada.

Los ladrones, dos individuos de tipo europeo encapuchados de unos 30-35 años, penetraron en la vivienda por un balcón y huyeron por un patio interior.

Según las declaraciones de la víctima, de la que no se ha comunicado la identidad, más allá de que trabaja «en el Ministerio de Economía del Partido Comunista Chino», los ladrones se lleva una decena de relojes de lujo, broches y joyas con diamantes de un valor de «entre seis y siete millones de euros», según fuentes de la investigación. EFE

