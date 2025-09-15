The Swiss voice in the world since 1935

Un diputado conservador británico se pasa al partido Reform UK de Farage

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 15 sep (EFE).- El diputado conservador británico Danny Kruger comunicó este lunes que ha decidido pasarse al partido de derecha Reform UK, de Nigel Farage, por considerar que su formación está «terminada», semanas después de que lo hiciera la política ‘tory’ Nadine Dorries, ex ministra de Cultura de Boris Johnson.

En una comparecencia a la prensa en Londres, Kruger, diputado por la circunscripción inglesa de East Wilthsire (centro), dijo que confiaba en que, tras la derrota conservadora en los comicios generales del año pasado, su formación aprendiera del fracaso para hacer un cambio real.

«Pero no, hemos tenido un año de estancamiento y deriva» y «el resultado está en las encuestas. Y esos votantes perdidos no regresan, y cada día, más y más personas se unen a ellos (Reform UK) para dejar un partido que ha fracasado», añadió.

«Y esta es mi trágica conclusión: el Partido Conservador ha terminado, ha terminado como partido nacional, ha terminado como principal oposición», puntualizó.

A principios de este mes, Dorries, que fue titular de Cultura bajo el mandato de Johnson (entre 2019-2022), dijo que el Partido Conservador «está muerto» y optó por unirse a la formación de Farage.

Reform UK, con su discurso en contra de la inmigración ilegal, va primero en las encuestas sobre intención de voto, por delante del laborismo del primer ministro, Keir Starmer, y de los conservadores liderados por Kemi Badenoch. EFE

vg/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR