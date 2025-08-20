The Swiss voice in the world since 1935

Un diputado finlandés de 30 años muere dentro del Parlamento

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Un diputado finlandés de 30 años de edad falleció el martes en el edificio del Parlamento en Helsinki, anunció la administración de la institución.

«La persona fallecida en el edificio del Parlamento el 19 de agosto es Eemeli Peltonen, un diputado en su primer mandato», indicó el servicio de prensa del Parlamento en un comunicado, sin precisar las causas de su muerte.

Según la policía, Peltonen, del Partido Socialdemócrata finlandés, murió alrededor de las 08H00 GMT.

La institución señaló que «se investigan las causas del fallecimiento, pero no se sospecha de un acto criminal en esta etapa».

El presidente finlandés, Alexander Stubb, así como numerosos diputados, lamentaron la noticia.

La bandera finlandesa ondeaba a media asta el martes frente al Parlamento, ubicado en el centro de Helsinki, en señal de duelo.

Originario de Järvenpää (sur), Peltonen había dicho a finales de junio que se encontraba de baja médica debido a una infección contraída en un centro médico durante el tratamiento de una enfermedad renal.

Los diputados finlandeses se encuentran actualmente en receso de verano. La sesión de otoño comenzará el 2 de septiembre.

ank/cbw/mr/mab/rnr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR