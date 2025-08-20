Un diputado ultranacionalista rumano llama a rechazar pedidos de repartidores extranjeros

2 minutos

Bucarest, 20 ago (EFE).- Un diputado del partido ultranacionalista rumano AUR ha sido denunciado por un delito de incitación al odio tras haber pedido públicamente a los ciudadanos que rechacen los envíos entregados por repartidores de países de Asia o África.

Dan Tanasă, vicepresidente de AUR, el segundo partido del Parlamento, ha pedido en redes sociales a sus seguidores que «rechacen un pedido si no lo entrega un rumano» y que «dejen de fomentar la importación de trabajadores no cualificados de Asia y África».

Tanasă, que se define en su página de Facebook como cristiano ortodoxo, esposo, padre y patriota, afirmó en esa red que «Occidente se hunde bajo la ola islamista».

En respuesta, un conocido influyente rumano y agente de Policía, Marian Godină, ha anunciado este miércoles que ha presentado una denuncia penal contra el diputado de la AUR por el delito de «incitación a la violencia, el odio o la discriminación”.

No es la primera vez que Tanasă lanza mensajes xenófobos.

Según el portal G4media.ro, recientemente argumentó en el Parlamento que Rumanía ya no debería aceptar inmigrantes ni refugiados.

En esa sesión, Mohammad Murad, de origen libanés y también diputado de AUR, replicó que si alguien le hubiera dicho eso cuando llegó a Rumanía con 17 años, no se habría hecho médico, al igual que los otros 5.000 doctores de países árabes que trabajan en hospitales rumanos.

El Ministerio de Trabajo rumano ha establecido para el año 2025 una cuota de 100.000 nuevos trabajadores extranjeros para paliar la falta de mano de obra nacional, en parte por la marcha de muchos rumanos al extranjero en busca de mejores condiciones de vida y laborales.

Expertos en Demografía advierten de que la baja natalidad, vinculada también a la precariedad económica, y la emigración pueden hacer que Rumanía pierda hasta 2050 el 14 % de los 21 millones de rumanos, incluidos los que viven en el extranjero.

La mayoría de los inmigrantes que vienen a trabajar a Rumanía provienen de países como Nepal, Sri Lanka, India o Bangladesh y trabajan en construcción, hostelería reparto a domicilio. EFE

asp-as/alf