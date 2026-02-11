Un dique cede y el río luso Mondego se desborda por una de sus orillas cerca de Coimbra

1 minuto

Lisboa, 11 feb (EFE).- La ruptura de un dique hizo que el río Mondego se desbordara este miércoles por una de sus orillas a la altura de Casais, cerca de la localidad de Coimbra, en el centro de Portugal, dijo a EFE el oficial de operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANCEPC), Telmo Ferreira.

El portavoz explicó que la ruptura se produjo en una área agrícola, ya evacuada, junto a un viaducto de la autovía A1, que sigue abierta al tráfico aunque las autoridades no descartan que pueda ser cerrada. EFE

ssa/icn