Un directivo del ente electoral de Honduras, que responde al oficialismo, denuncia fraude

Tegucigalpa, 4 dic (EFE).- Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del Centro Nacional Electoral (CNE) de Honduras en representación del gobernante Partido Libre, denunció este jueves un «golpe» y «fraude» electoral fraguado por el bipartidismo de derecha y la «injerencia» de Estados Unidos a través de un «siniestro» plan.

«Estos hechos que describo no son aislados, forman parte de una operación coordinada entre fuerzas internas de la cúpula del bipartidismo y una injerencia extranjera aliada que está imponiendo una decisión electoral que corresponde al pueblo soberano», dijo Ochoa en una rueda de prensa. EFE

