Un dirigente de la Fed abre la puerta a subir los tipos de interés en EEUU

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Fráncfort (Alemania), 22 may (EFE).- El miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) Christopher Waller se mostró este viernes en contra de bajar los tipos de interés debido a la inflación con lo que abre a la posibilidad de que se produzca una subida.

Waller pronunció una conferencia en la ciudad alemana de Fráncfort (sede del Banco Central Europeo, BCE) en la que señaló que la Fed debe considerar retirar de la declaración oficial sobre la política monetaria el párrafo en el que considera la posibilidad de bajar los tipos de interés.

De este modo, la Fed dejará claro que «una bajada de los tipos de interés en el futuro no es más probable que una subida», según Waller, que hasta ahora se había mostrado a favor de bajarlos.

Waller recordó en la conferencia que «hace un año cuando los aranceles a las importaciones más elevados aumentaron los precios de los bienes», todavía apoyó reducir los tipos de interés porque esperaba que esa subida de los precios no tendría un impacto duradero en la inflación.

Ahora la incertidumbre sobre el conflicto en Oriente Medio y sobre cómo se propagará el impacto de la subida de la energía a otros precios le permitieron apoyar mantener los tipos de interés en la reunión de la Fed en abril.

Waller consideró que los datos recientes muestran que «el mercado laboral parece estabilizarse» y «la tasa de desempleo es bastante baja y estable» pero «los precios de la energía y de las materias primas más elevados presionan al alza la inflación general y los precios de otros bienes».

«De acuerdo con estos datos recientes, apoyaría quitar el lenguaje de sesgo a la baja en nuestra declaración de política monetaria para dejar claro que una bajada de los tipos de interés no es más probable en el futuro que una subida», dijo Waller.

«Esto no significa, sin embargo, que creo que deberíamos considerar subidas de las tasas de interés en el futuro próximo», añadió el economista estadounidense.

Asimismo, Waller dijo que ya no puede descartar subidas de los tipos de interés si la inflación no disminuye pronto. EFE

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