Un dirigente local de los socialistas, españoles investigado por acoso sexual

La justicia española abrió una investigación por presunto acoso sexual contra un dirigente local del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), según se supo el jueves, un caso embarazoso para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hace bandera de la lucha contra la violencia sexual.

La investigación preliminar, cuya apertura confirmó a la AFP la fiscalía de Málaga, se centra en Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, quien desde 2021 habría enviado a la denunciante, también miembro del partido, cientos de mensajes «de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas», según el diario El País.

La delegación local del partido de izquierda solicitó a la dirección la suspensión del responsable, que también habría realizado gestos inapropiados hacia la denunciante, según El País.

Este nuevo caso coincide con el de Francisco Salazar, socialista y antiguo asesor de Pedro Sánchez. Las acusaciones formuladas por varias antiguas colaboradoras llevaron a este exdiputado a dimitir a principios de julio de sus funciones y de la dirección del PSOE.

Pero el caso, que por el momento no tiene consecuencias judiciales, ha vuelto a cobrar relevancia en los últimos días tras la publicación en la prensa de los testimonios de sus acusadoras, que lamentaron la falta de reacción de los servicios de Sánchez cuando presentaron inicialmente sus denuncias.

Pedro Sánchez hace gala de haber convertido la lucha contra la violencia contra las mujeres y la igualdad de género en prioridades de su Gobierno, como con su ley pionera de 2022 sobre el concepto de consentimiento.

En los últimos meses se han acumulado los casos judiciales en el entorno del presidente del Gobierno, que los considera ataques orquestados por la oposición de derecha y extrema derecha.

Uno de ellos, un amplio caso de corrupción que afecta a un exministro de Transportes, a su asistente y al exnúmero tres del PSOE, ya había creado malestar en el seno del partido, con la revelación de grabaciones que contenían conversaciones sobre prostitutas.

En julio, el partido prohibió a sus miembros recurrir a la prostitución, que no está formalmente prohibida en España.

