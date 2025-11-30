Un disidente muerto, otro herido y dos detenidos en un combate con el Ejército en Colombia

2 minutos

Bogotá, 30 nov (EFE).- Al menos un disidente de las FARC murió, otro resultó herido y dos más fueron detenidos el sábado durante un combate entre el Ejército y ese grupo armado en una zona rural del departamento del Meta (centro), informaron este domingo fuentes castrenses.

El Ejército señaló en un comunicado que el combate ocurrió en la vereda (aldea) Guaymaral del municipio de Vista Hermosa contra el grupo Marco Aurelio Buendía, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), una disidencia de las FARC con la que el Gobierno negocia la paz y es liderada por alias Calarcá.

«Durante la operación militar, un integrante de esta estructura murió, otros dos fueron capturados y uno de ellos resultó herido, a quien se le brindaron de inmediato los primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate y posteriormente fue evacuado hasta el municipio de Puerto Rico, Meta, donde recibe atención médica», añadió la institución.

El EMBF, según una investigación periodística de Noticias Caracol publicada el domingo pasado, tiene, al parecer, un alto nivel de infiltración en el Ejército y en el servicio de inteligencia.

Por otra parte, el Ejército señaló que durante la operación en Vista Hermosa un civil denunció que las personas de la zona estaban siendo emboscadas por esa institución y que desde un helicóptero les estaban disparando.

«Es preciso aclarar que las tropas se encontraban al lado de la persona que grabó el video y manifestaron que desde la aeronave no se estaba disparando hacia el sitio donde ellos se encontraban ni hacia la persona que registró las imágenes», precisó la institución.

Igualmente, el Ejército señaló que ante el reporte de que supuestamente un civil murió y otro resultó herido, ese organismo verificó esa información y encontró que «en el área el único herido identificado correspondía al integrante del grupo armado organizado, a quien se le prestaron los primeros auxilios».

«Estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Los soldados del Ejército Nacional ratifican su compromiso irrestricto con el cumplimiento de las reglas de encuentro, así como con el respeto y la garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario», agregó la información. EFE

jga/jrh