Un dispositivo médico que evita las amputaciones, nueva esperanza de los heridos en Gaza

Ahmad Awad

Gaza, 19 dic (EFE).- Miles de palestinos han sufrido amputaciones tras más de dos años de ofensiva israelí en Gaza, una consecuencia ahora algo menos frecuente gracias a un nuevo dispositivo desarrollado por médicos gazatíes con tecnología de impresión 3D y plásticos reciclados.

A sus 29 años, Yamil Richa camina con muletas. En su pierna izquierda, vendada hasta la rodilla, un aparatoso mecanismo de hierros y tornillos sostiene sus huesos fracturados durante un ataque de la aviación israelí.

«El avión nos estaba disparando de forma directa, y varios trozos de metralla estallaron dentro de mi cuerpo», rememora para EFE Yamil, uno de los más de mil palestinos heridos desde que Israel y Hamás acordaran un alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre.

En su caso, fue tiroteado mientras se dirigía a su casa acompañado por amigos cerca de la ‘línea amarilla’, la demarcación imaginaria a la que se replegaron las tropas cuando comenzó la tregua y desde la que Israel aún controla más del 50 % del enclave palestino.

A pesar de que varias esquirlas de metralla atravesaran su pierna en lo que el joven describe como un ataque «directo», Yamil puede caminar y mover la pierna con normalidad gracias a un fijador externo que le colocaron los médicos del Hospital Al Ahli, en la ciudad de Gaza.

Fabricado íntegramente en Gaza gracias a la impresión 3D, plásticos reciclados y el uso de energía solar, el dispositivo salva a los pacientes de una discapacidad permanente o de ser un número más entre los cerca de 6.000 amputados que hay en el enclave palestino, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

Además, Unicef ​​estima que entre 3.000 y 4.000 niños en Gaza han sufrido la amputación de una o más de sus extremidades; haciendo de la Franja el lugar con más niños amputados por habitante que cualquier otro lugar del mundo.

Una vida normal

El colapso del sistema sanitario en Gaza, donde la inmensa mayoría de los hospitales han sido destruidos o dañados, junto al bloqueo impuesto por Israel a la entrada de ayuda humanitaria y suministros hace inviable el acceso de fijadores externos convencionales.

Ante esta situación, Glia, una organización sin ánimo de lucro médica de la Franja, desarrolló una solución para pacientes como Yamil o como Zakaria Mohamed al Yamal.

Este otro palestino, de 43 años, resultó herido en verano dentro de su propia su casa. Los médicos le explicaron que no disponían de ningún dispositivo de fijación de platino para su pierna, que tenía fracturada tras el impacto de una bala.

Así, le dieron el alta para que esperase en casa hasta que dichos dispositivos estuviesen disponibles. «Entonces me dirigí al despacho del doctor Fadel Nayeem», rememora.

A los pocos días, al Yamal ingresó al quirófano y este médico le colocó el aparato que aún lleva en la pierna, convirtiéndose en el primer paciente gazatí en portar un mecanismo de este tipo, lo que para él dice es «un logro y un orgullo».

Casi cuatro meses después, ha regresado a la consulta para que Nayeem observe la evolución de la fractura: «Se ha curado por completo, así que podremos retirar el fijador quizá en los próximos días», informa a EFE el médico gazatí.

Aunque el doctor es cauto y señala que es «muy pronto» para valorar el porcentaje de éxito del dispositivo – dice que necesitan más casos para un muestreo- parece optimista sobre la evolución de al Yamal, que recibirá fisioterapia cuando se le retire el fijador y podrá, sin muletas, caminar de nuevo. EFE

