Un doblete de Merlín Salcedo impulsa la clasificación de Colombia a cuartos

2 minutos

Redacción deportes, 28 nov (EFE).- Colombia consiguió una victoria convincente por 4-1 ante Tailandia y avanzó a los cuartos de final del Mundial de fútbol sala femenino, en un encuentro disputado en Manila (Filipinas) donde las jugadoras dirigidas por Ramiro Bruno fueron superiores durante los 40 minutos reglamentarios.

Con un doblete de Merlín Salcedo y los goles de Diana Celis y Danna Rodríguez, el equipo aseguró su lugar entre las ocho mejores del torneo

El partido comenzó de la mejor manera para las colombianas. A los tres minutos Diana Celis abrió el marcador tras un preciso centro desde la banda derecha de Alejandra Páez, quien desbordó con autoridad y dejó el balón servido para que su compañera solo empujara la pelota.

El dominio “cafetero” continuó y, tras un ataque iniciado por Angely Camargo, un rebote quedó en los pies de Salcedo, que definió con un potente remate al palo izquierdo de la guardameta Sasiprapha Suken para el 2-0 parcial.

Colombia mantuvo la presión y estuvo cerca del tercero con un disparo de media distancia de Nicole Mancilla, bien controlado por la arquera tailandesa.

Sin embargo, Tailandia reaccionó y encontró el gol a diez minutos del cierre del primer tiempo, gracias a Arriya Saetoen, quien aprovechó una buena recuperación y asistencia de Nattamon Artkla para poner emoción al partido.

En la segunda mitad, las sudamericanas retomaron el control del juego. Salcedo, figura destacada del encuentro, amplió la ventaja con un remate colocado que significó el 3-1 y dio tranquilidad al equipo.

Colombia administró los tiempos y esperó su oportunidad para sentenciar y así el cuarto gol llegó tras un error clave de Tailandia y Danna Rodríguez, atenta, lanzó un remate desde su propia área que terminó en la red, cerrando el marcador 4-1.EFE

1010552

jmd/jpd