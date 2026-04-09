Un documental argentino sobre el partido con Inglaterra en 1986 se estrenará en Cannes

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París, 9 abr (EFE).- El documental argentino ‘El partido’, de Juan Cabral y Santiago Franco, se estrenará en el próximo Festival de Cannes, fuera de competición, en la sección Cannes Première del certamen que se celebrará en la Costa Azul francesa del 12 al 23 de mayo, informó este jueves la organización.

La película, basada en el libro de Andrés Bur, reconstruye el histórico choque en el Campeonato del Mundo disputado en México en 1986 -considerado uno de los partidos más icónicos de la historia del fútbol- entre las selecciones de dos países en tensión por la Guerra de las Malvinas de 1982.

Se trataba del primer encuentro entre ambos países tras la crisis derivada del conflicto de las Malvinas y el vencedor podía acceder a las semifinales del torneo.

La dimensión deportiva, pero también la social y política, se reconstruyen en el filme a través de imágenes de archivo y testimonios, incluidos, primera vez juntos, las palabras de jugadores de ambos equipos, como el argentino Jorge Valdano o el británico Gary Lineker.

Su estreno en cines está previsto para mayo de 2026, poco antes de que se cumpla el cuarenta aniversario del partido, que se saldó con victoria argentina 2-1, con dos históricos goles de Diego Armando Maradona, uno el conocido como el de ‘la mano de Dios’ y el otro en una extraordinaria jugada del astro argentino, que sorteó rivales desde su propio campo hasta anotar.

Argentina ganó finalmente el mundial mexicano tras derrotar en la final a Alemania. EFE

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