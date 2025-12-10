Un documental homenajea al nicaragüense Ernesto Cardenal y su poesía terapéutica

2 minutos

Granada (España), 10 dic (EFE).- La ciudad española de Granada homenajeará este jueves al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal (1925-2020) con la proyección de un documental en el Festival Internacional de Poesía.

‘Me gustan los poemas y me gusta la vida’ es una coproducción hispanonicaragüense dirigida por el periodista Daniel Rodríguez Moya y el escritor Ulises Juárez Polanco, que ahonda sobre el uso terapéutico de la poesía.

El documental recoge una iniciativa pionera de 2004, cuando el oncólogo infantil Giuseppe Masera propuso a Cardenal impartir un taller de poesía para niños con leucemia y cáncer en Nicaragua.

Aceptó el desafío y nació así esta célebre actividad que se repetía cada martes en un hospital de Managua, también con otros poetas, como Claribel Alegría, que se reunían con los niños enfermos para leer y escribir versos.

La película, de 50 minutos, intercala escenas de esos talleres con testimonios de médicos, psicólogos, familiares y educadores, quienes explican cómo escribir poesía potencia la autoestima y el estado de ánimo de los niños.

Escritor, sacerdote y revolucionario, nació hace cien años en la localidad nicaragüense de Granada, y desarrolló una prolífica obra marcada por su compromiso social y espiritual. Ha recibido galardones como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de 2012.

Tras triunfar la revolución sandinista de 1979, fue nombrado ministro de Cultura.

Cardenal visitó la ciudad española de Granada en varias ocasiones para participar en el Festival Internacional de Poesía. EFE

mro/fs/jl/ah