Un dominicano es entregado a Estados Unidos por narcotráfico

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Santo Domingo, 28 may (EFE).- El dominicano Audry Rodríguez Paredes, conocido también como ‘Aguja’ o ‘El Barbú’, fue entregado a Estados Unidos, que le acusa de narcotráfico, informó este jueves la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El imputado está acusado de narcotráfico ante el Distrito Judicial de Puerto Rico, donde enfrenta cargos federales relacionados con la asociación delictuosa para distribuir e importar cocaína, de acuerdo con un comunicado de la agencia antidrogas.

Rodríguez Paredes fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (JFPG-AILA), por unidades especiales de la DNCD, quedando bajo custodia de oficiales estadounidenses, que lo trasladaron en un vuelo comercial hacia la vecina isla de Puerto Rico.

El dominicano fue arrestado en enero de este año en un operativo en la calle Benito Monción, Río Salado, La Romana, luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenara su captura.EFE

mf