Un dron con inscripciones cirílicas cae en Polonia junto a la frontera bielorrusa

Cracovia (Polonia), 8 sep (EFE).- Las autoridades polacas informaron este lunes del hallazgo de un dron con inscripciones cirílicas, provisionalmente clasificado como desarmado, que se estrelló la noche del domingo en la localidad de Polatycze, a solo 300 metros de la frontera polaco-bielorrusa, en lo que es el tercer incidente de este tipo en menos de un mes.

La portavoz de la Fiscalía de Lublin (este), Agnieszka Kępka, confirmó en una rueda de prensa que el aparato «parece desarmado» y que «probablemente» no contiene explosivos ni material peligroso».

La investigación está en manos del Departamento de Asuntos Militares, que ha desplegado un dispositivo de vigilancia en la zona y la ha cerrado al público.

Los restos del dron fueron hallados por la Guardia Fronteriza en un campo de maíz, a unos 300 metros del paso fronterizo de Terespol.

Este incidente se suma a otro ocurrido la noche del sábado, cuando otro dron cayó en Majdan-Sielec (este), si bien en este caso se confirmó que se trataba de un aparato «de tecnología civil», probablemente empleado por contrabandistas.

Previamente, el 21 de agosto, un dron ruso, una versión del iraní Shahed, explotó en Osiny (este), tras penetrar en el espacio aéreo polaco desde Bielorrusia.

Este objeto era del tipo «señuelo» y su misión era, según las autoridades polacas, poner a prueba o confundir los sistemas de defensa aérea militares.

Como resultado de aquel incidente, el Gobierno polaco presentó una protesta formal a Rusia.

Estos sucesos se producen en un contexto de tensión entre Varsovia y Minsk, además de tener lugar en un momento en que se han recrudecido los ataques aéreos rusos contra la zona occidental de Ucrania.

Durante la madrugada del domingo, varios cazas polacos patrullaron el espacio aéreo limítrofe con Ucrania y Bielorrusia debido a la ofensiva rusa y el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas polaco (RSZ) informó hoy de que se habían activado «todos los procedimientos de seguridad». EFE

