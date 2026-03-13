Un dron de fabricación iraní provocó la muerte del soldado francés abatido en Irak

París, 13 mar (EFE).- Un dron modelo ‘Shaed’, de concepción iraní, provocó la muerte del soldado francés abatido este jueves en el Kurdistán iraquí, donde participaba en una misión antiterrorista, indicó este viernes en declaraciones a la prensa el jefe del batallón del que formaba parte el fallecido, con base en Varces, en el este de Francia.

«Murió abatido por un dron ‘Shaed’ en la posición en la que se encontraba. Participaba en una misión de contra-terrorismo en el marco de la lucha contra el Estado Islámico», indicó el coronel François-Xavier de la Chesnay, comandante del séptimo batallón de cazadores alpinos de Varces en el que servía el suboficial Arnaud Frion, que murió en el ataque en el que otros seis compañeros resultaron heridos.

Hasta ahora las autoridades francesas habían dado pocas pistas sobre la naturaleza del ataque, que según varios medios se ha atribuido un grupo chiita iraquí próximo del régimen iraní.

El presidente francés, Emmanuel Macron, que en varias ocasiones ha expresado su intención de no participar de forma directa en el ataque a Irán que protagonizan Estados Unidos e Israel, consideró «inaceptable» la agresión sufrida por sus fuerzas en Irak.

Francia cuenta con instructores en ese país desde 2015, dedicados a la formación de soldados kurdos en la lucha contra el Estado Islámico. EFE

