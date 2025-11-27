Un dron golpea un complejo gasístico en Irak y corta el suministro

Un ataque con dron golpeó el miércoles un complejo gasístico de una empresa emiratí en la región autónoma del Kurdistán iraquí, lo que interrumpió el suministro de gas a las centrales eléctricas de la zona, informaron las autoridades locales.

«A las 23H30 (20H30 GMT), un dron atacó las instalaciones del yacimiento de gas de Khor Mor, cortando todo el suministro de gas a las centrales eléctricas», indicaron en un comunicado las autoridades de gas y electricidad de esta región de Irak.

Las autoridades locales indicaron que estaban coordinándose con la compañía gasística de Emiratos Árabes Unidos Dana Gas para investigar el ataque y reanudar la producción.

Una fuente de seguridad local declaró a la AFP que el ataque «tenía como objetivo los depósitos de almacenamiento, provocando una fuerte explosión y un gran incendio», e indicó que se desconoce si hay víctimas.

Nadie reivindicó inmediatamente el ataque.

El yacimiento de gas de Khor Mor se encuentra entre las ciudades de Kirkuk y Solimania, y suministra energía a la mayor parte del Kurdistán.

El complejo ha sido atacado en varias ocasiones en los últimos años. En abril de 2024, cuatro empleados yemeníes murieron en un ataque con dron.

La región del Kurdistán ha sufrido este año una serie de ataques con drones no reivindicados, la mayoría contra yacimientos petrolíferos.

