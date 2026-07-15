Un dron impacta en un puerto iraquí sin causar daños durante la visita de Al Zaidi a EEUU

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Bagdad, 15 jul (EFE).- Un dron de origen desconocido impactó este miércoles en el puerto iraquí ‘Grand Faw’ sin causar víctimas ni daños, según fuentes oficiales iraquíes, coincidiendo con la visita del primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, a Estados Unidos, con la que pretende acordar una asociación económica y de inversiones con Washington.

La Compañía General de Puertos Iraquíes afirmó en un comunicado que el dron «se estrelló en las inmediaciones del puerto de ‘Grand Faw’ (en el extremo sur del país) en la mañana del miércoles, concretamente en una zona abierta dentro del patio de contenedores».

Detalló que «el incidente no provocó daños humanos ni materiales, ya que el avión (no tripulado) se estrelló en una zona abierta, lejos de trabajadores, equipos e instalaciones», y que no afectó al flujo de trabajo ni a los procesos operativos dentro del puerto, que continúan con normalidad.

La nota no se refirió al origen del dron, si fue lanzado desde Irak, donde actúan milicias alineadas con Irán y consideradas terroristas por Washington, o vino de territorio iraní en el contexto de los bombardeos y represalias entre la República Islámica y EE.UU. en el golfo Pérsico.

«Las autoridades de seguridad competentes han comenzado a tomar las medidas necesarias e investigar las circunstancias del incidente, en coordinación con la dirección de la empresa y las autoridades pertinentes», añadió el comunicado.

Se trata del primer incidente de este tipo desde el inicio de la guerra a finales de febrero contra el ‘Grand Faw’, ubicado en la isla del mismo nombre, en la estrecha y codiciada franja costera de Irak en el golfo Pérsico.

‘Gran Faw’ funciona como un puerto de aguas profundas de clase mundial capaz de recibir buques mercantes gigantescos gracias a un calado de hasta más de 19 metros.

Ese megaproyecto, si bien alberga refinerías petroquímicas, tanques de almacenamiento de gas y plantas de tratamiento de agua, entre otros, representa la transformación económica más ambiciosa de Irak, ya que su objetivo es romper la dependencia casi absoluta de petróleo y convertir al país en un eje de comercio global y nodo logístico único en Oriente Medio.

El ataque coincide con la primera visita del nuevo primer ministro iraquí a EE.UU., en la que intenta explicar a las autoridades de ese país sus planes de estabilizar Irak, desarmar a las milicias chiíes alineadas con Irán y combatir la corrupción, medidas con las que pretende allanar el camino para atraer a las empresas estadounidenses y acordar una sólida asociación estratégica con Washington. EFE

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