Un dron israelí ataca una torre que era sede de varios medios en la ciudad de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 25 ene (EFE).- Un dron del Ejército israelí impactó este domingo en la torre Shawa Al Husari, en el oeste de la ciudad de Gaza y fuera de la zona bajo su control militar, informaron a EFE fuentes del Hospital Shifa de la capital, que recibió a los heridos.

El ataque causó cinco heridos leves que llegaron al Shifa, aseguró el director del centro, Mohamed Abu Salmiya, en un intercambio de mensajes.

La torre de unas 15 plantas, situada en la calle Al Wahida de la capital gazatí y que era la sede de distintos medios, ya se encontraba mayoritariamente destruida tras haber sido el objetivo de numerosos ataques de las fuerzas armadas israelíes.

El edificio se encuentra en el oeste de la ciudad de Gaza, lejos de la línea amarilla (la frontera imaginaria a la que el Ejército de Israel se retiró al comenzar el alto el fuego) y, por ello, fuera de la zona bajo control israelí.

EFE consultó la Ejército israelí sobre el ataque, fuera de su área de influencia según lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego, pero este no se ha pronunciado aún al respecto.

Las torres elevadas a lo largo de Gaza han sido un objetivo habitual del Ejército de Israel. Especialmente en el mes previo al inicio del alto el fuego, cuando mantenía una ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza, las fuerzas armadas atacaban habitualmente estos edificios de gran altura.

Además, desde primera hora de este domingo los residentes en la capital gazatí y de la ciudad sureña de Jan Yunis denuncian una mayor actividad de demoliciones a manos del Ejército al este de la línea amarilla (en la zona bajo dominio israelí), advertida por medios como la cadena catarí Al Jazeera o la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.EFE

pbj/ngg/vh