Un dron israelí mata a dos palestinos en ciudad de Gaza pese al alto el fuego

1 minuto

Ciudad de Gaza, 15 oct (EFE).- Un dron israelí mató este miércoles a dos palestinos en el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, informó el hospital Bautista de la capital tras recibir los cuerpos de los dos fallecidos, pese al alto el fuego.

El punto que bombardeó el dron fue la calle Hassanein de Shujaiya, según fuentes locales, designado como «zona roja o militarizada» por el Ejército a la que no pueden acercarse los palestinos.EFE

