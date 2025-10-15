Un dron israelí mata a dos palestinos en ciudad de Gaza pese al alto el fuego

Ciudad de Gaza, 15 oct (EFE).- Un dron israelí mató este miércoles a dos palestinos en el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, informó el hospital Bautista de la capital tras recibir los cuerpos de los dos fallecidos, pese al alto el fuego.

El punto que bombardeó el dron fue la calle Hassanein de Shujaiya, según fuentes locales, designado como «zona roja o militarizada» por el Ejército a la que no pueden acercarse los palestinos.

Según comprobó EFE a primera hora de este miércoles, durante más de treinta minutos tanques y drones israelíes abrieron fuego contra los puntos designados por Israel como «zona militarizada» del barrio de Shujaiya de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja.

Ya no quedan palestinos viviendo en estas áreas, pero sí en las otras áreas de barrio de Shujaiya, uno de los más grandes de la capital gazatí.

Las muertes de hoy llegan después de que ayer al menos otros siete gazatíes también murieran en nuevos ataques israelíes, informó a EFE el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Según Sanidad, se trataba de personas que estaban intentando llegar a sus casas para verificar su estado, tras ser desplazadas de allí por los ataques de Israel para tomar la ciudad de Gaza.

Israel por su parte se escuda en que estos gazatíes violaron la denominada «línea amarilla» acordada en el nuevo plan de alto el fuego entre Israel y Hamás, que marca el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro de Gaza.

No obstante, no se ha explicado por dónde discurre exactamente dicha línea y los medios solo han tenido acceso a un mapa muy poco detallado con las líneas de retirada que no hace posible saber sus límites.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la «línea amarilla», pero eso no demarca un territorio donde no rige la tregua, aunque fuerzas armadas israelíes ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona. EFE

