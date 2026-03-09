The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un dron israelí mata un palestino en la ciudad de Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Gaza, 9 mar (EFE).- El Ejército de Israel mató este lunes a un palestino en el barrio de Zeitún, en la norteña ciudad de Gaza, en un ataque perpetrado por un dron, confirmó a EFE una fuente médica.

El fallecido ha sido identificado como Imad Felfel, de 30 años, según una fuente del Hospital Al Ahli.

Este ataque se produce después de que ayer murieran otros tres palestinos, entre ellos un adolescente de 13 años, en otro misil lanzado por un dron israelí cerca de la Universidad Al Azhar, también en la ciudad de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital Al Shifa.

Casi a diario, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas o cruzan la línea amarilla, la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Unos ataques que, pese a haber disminuido, no han cesado desde el inicio de la ofensiva que Israel mantiene contra Irán junto a EE.UU. desde hace más de una semana.

En total, desde que Israel empezara su guerra contra Gaza, más de 72.100 palestinos han muerto -entre ellos más de 20.000 niños- y alrededor de 171.800 personas han resultado heridas, según el Ministerio de Sanidad gazatí. EFE

aa-pms/mgr

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR