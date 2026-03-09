Un dron israelí mata un palestino en la ciudad de Gaza

1 minuto

Gaza, 9 mar (EFE).- El Ejército de Israel mató este lunes a un palestino en el barrio de Zeitún, en la norteña ciudad de Gaza, en un ataque perpetrado por un dron, confirmó a EFE una fuente médica.

El fallecido ha sido identificado como Imad Felfel, de 30 años, según una fuente del Hospital Al Ahli.

Este ataque se produce después de que ayer murieran otros tres palestinos, entre ellos un adolescente de 13 años, en otro misil lanzado por un dron israelí cerca de la Universidad Al Azhar, también en la ciudad de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital Al Shifa.

Casi a diario, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas o cruzan la línea amarilla, la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Unos ataques que, pese a haber disminuido, no han cesado desde el inicio de la ofensiva que Israel mantiene contra Irán junto a EE.UU. desde hace más de una semana.

En total, desde que Israel empezara su guerra contra Gaza, más de 72.100 palestinos han muerto -entre ellos más de 20.000 niños- y alrededor de 171.800 personas han resultado heridas, según el Ministerio de Sanidad gazatí. EFE

