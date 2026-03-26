Un dron se estrella cerca de un pueblo rumano a cuatro kilómetros de la frontera ucraniana

2 minutos

Bucarest, 26 mar (EFE).- Un dron ha violado este jueves el espacio aéreo de Rumanía, un país de la OTAN y de la UE, y se ha estrellado cerca de la aldea de Parcheș, a unos cuatro kilómetros de la frontera con Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa, que lo vinculó con la oleada de ataques rusos de la pasada noche.

Aunque el Ministerio no ha indicado el origen del aparato, sí señaló que fue desviado por las defensas ucranianas. Son frecuentes las entradas en el espacio aéreo rumano de drones rusos que se emplean para atacar instalaciones en Ucrania.

Dos cazas F-16 rumanos despegaron a las 22.16 GMT tras detectar la presencia del dron y unos diez minutos después el aparato entró en el espacio aéreo rumano, informó el Ministerio.

Las autoridades militares enviaron un mensaje de alerta a la población de la zona informando sobre el riesgo de caída de objetos desde el aire.

Miembros del Ejército se desplazaron a la zona y encontraron restos del aparato en una zona de vegetación quemada, fuera dela zona habitada.

No se ha informado de daños materiales ni humanos. Los medios rumanos indican que el teléfono de emergencias atendió diez llamadas de ciudadanos preocupados por el ruido que provocaban los ataques rusos a infraestructuras portuarias de Ucrania al otro lado de la cercana frontera.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Rumanía, que comparte con Ucrania una frontera de 650 kilómetros, en más de 40 ocasiones drones se han acercado o invadido el espacio aéreo rumano, y varios de ellos se estrellaron. EFE

asp-as/alf