Un dron yemení impacta en el aeropuerto de Ramon, al sur de Israel

(Actualiza detalles sobre los heridos)

Jerusalén, 7 sep (EFE).- Un dron lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen impactó este domingo en el Aeropuerto Internacional Ramon, en el sur de Israel, confirmó un comunicado del Ejército.

«Un dron extra lanzado desde Yemen cayó en la zona del Aeropuerto Ramon. No sonaron sirenas (antiaéreas) y el incidente está bajo revisión», detalló el texto castrense.

Por su parte, el servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom, informó de que un hombre de 63 años está siendo evacuado al Hospital Yoseftal tras resultar herido leve debido al impacto de «metralla» y que se encontraba totalmente consciente. Además, otra mujer de 52 años recibe tratamiento médico tras haberse caído durante el ataque.

Por el momento se desconoce los daños causados en este aeropuerto, localizado a unos 18 kilómetros al norte de la ciudad de Eilat.

La caída de este dron se produce después de que el Ejército israelí anunciase hoy haber interceptado, poco antes, otros tres drones yemeníes, dos de ellos antes de que alcanzaran su espacio aéreo.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, disparan frecuentemente drones y misiles contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.

Israel, por su parte, ha atacado Saná, la capital de Yemen, y otras zonas controladas por los insurgentes, y ha matado al primer ministro y a otros once miembros del Ejecutivo hutí.

Los rebeldes yemeníes comenzaron a disparar misiles contra Israel tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y lo han seguido haciendo desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año. EFE

