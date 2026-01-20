Un EEUU fuerte beneficia al mundo, dice presidente de la Cámara de Representes de EEUU

Londres, 20 ene (EFE).- Un Estados Unidos fuerte «beneficia al mundo entero» y el líder republicano Donald Trump se «toma en serio» las amenazas modernas, dijo este martes el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, en el Parlamento británico.

Durante una visita para conmemorar este 2026 los 250 años de la independencia estadounidense, Johnson señaló en una sala del Parlamento de Westminster (central) ante diputados y lores que el presidente de EE.UU. se toma en serio «amenazas modernas y dinámicas que China y Rusia representan para nuestra seguridad global».

Además, agradeció al Reino Unido su apoyo a una reciente operación de EE.UU. para incautar un petrolero con bandera rusa en el Atlántico.

«Ese tipo de diálogo abierto y colaboración es un gran ejemplo de cómo trabajamos juntos para garantizar nuestra defensa colectiva en todo el mundo. Es una verdad objetiva y evidente que un Estados Unidos fuerte beneficia al mundo entero, y un Reino Unido fuerte también», puntualizó.

Admitió que su país y el Reino Unido resolverán sus diferencias «con calma como amigos» ante las amenazas de Trump de hacerse con el control de la isla de Groenlandia, a lo que se oponen los países europeos.

El representante estadounidense hizo estas observaciones tras las fuertes críticas de Trump contra el Gobierno laborista británico por haber llegado a un acuerdo para la entrega de la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio.

Antes de emprender viaje a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial de Davos, el líder republicano dijo que la entrega de Chagos es un razón por la que su país tiene que adquirir Groenlandia, que forma parte del Reino de Dinamarca.

«Que el Reino Unido ceda territorios extremadamente importantes es un acto de GRAN ESTUPIDEZ, y se suma a una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida», escribió el presidente de EE.UU.

Trump se refirió a Chagos mientras intensifica su discurso a favor de comprar Groenlandia por considerar que, si no lo hace EE.UU., lo hará Rusia o China, algo que, en su opinión, supone un problema de seguridad nacional para Washington. EFE

