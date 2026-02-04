Un egipcio obtiene la ciudadanía rusa por combatir en Ucrania

Moscú, 4 feb (EFE). – Un egipcio obtuvo hoy la ciudadanía rusa por combatir en la guerra de Ucrania, informaron hoy fuentes oficiales de este país.

Según el Ministerio de Interior, el nuevo documento le fue entregado al egipcio en la región rusa de Chuvashia.

“El hombre, de 23 años, firmó un contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia en marzo de 2024 y combatió en el territorio de Donetsk, donde fue herido tres veces”, indica la nota oficial.

Según las autoridades rusas, solo el año pasado más de 400.000 hombres, tanto rusos como extranjeros, se alistaron en el Ejército para combatir en Ucrania.

Medios independientes rusos aseguran que en las filas de las Fuerzas Armadas del país hay representantes de medio centenar de países, algunos de los cuales serían engañados para firmar contratos con Defensa.

El Comité de Instrucción ruso cifró, por su parte, en unos 30.000 el número de combatientes extranjeros en el Ejército ruso a los que además de la naturalización por la vía rápida se les ofrecen otros incentivos, como grandes compensaciones monetarias. EFE

