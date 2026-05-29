Un ejecutivo de Disney, condenado a dos años y medio de prisión en Rusia por drogas

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Un ejecutivo de la empresa estadounidense The Walt Disney Company, arrestado en enero en un aeropuerto de Moscú, fue condenado este viernes a dos años y medio de prisión por un tribunal ruso por posesión de estupefacientes, informó la agencia estatal Tass.

El hombre, de 46 años, identificado como Jugal Sudhir Daterao y cuya nacionalidad no fue precisada, había sido detenido tras llegar desde Catar en posesión de dulces que contenían sustancias estupefacientes, según Tass, que citó al servicio de prensa conjunto de los tribunales de la región de Moscú.

Varios medios rusos indican que es de nacionalidad india.

Según Tass, este ejecutivo, que gestiona una veintena de proyectos dentro de The Walt Disney Company, negó poseer estupefacientes.

Ante el tribunal declaró que esos dulces, similares a golosinas de goma con sabor a frutas, eran medicamentos recetados por un médico estadounidense para aliviar los efectos secundarios de una operación cerebral.

Desde el inicio de la ofensiva a gran escala en Ucrania en 2022, Rusia detuvo a varios ciudadanos extranjeros por distintos motivos.

La jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner fue condenada en 2022 a nueve años de prisión por poseer un vaporizador y líquido con cannabis, un producto prohibido en Rusia pero legal en Estados Unidos.

Finalmente fue liberada en diciembre de 2022 mediante un intercambio por el traficante de armas ruso Viktor Bout.

bur/kal/mab/pc