Un embajador israelí asegura que los activistas de la flotilla serán repatriados «lo más rápidamente posible»

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El embajador de Israel en Francia afirmó este jueves que todos los activistas de la «flotilla para Gaza» detenidos en Israel, tanto franceses como de otras nacionalidades, serán repatriados «lo más rápidamente posible» siempre y cuando no tengan vínculos con Hamás.

El miércoles de madrugada, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí había anunciado que los 430 miembros de la Global Sumud, compuesta por unos 50 barcos e interceptada el lunes frente a las costas de Chipre, estaban siendo trasladados a Israel.

Esta flotilla era el tercer intento en un año de sus organizadores de romper el bloqueo israelí impuesto a Gaza, territorio devastado por la guerra y enfrentado a una grave escasez desde el inicio del conflicto desencadenado en octubre de 2023 por un ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel.

«Hemos modificado la ley para poder dejarlos marchar lo más rápidamente posible», declaró el embajador israelí en Francia, Joshua Zarka, a la emisora France Info. «Y eso es lo que se hará no solo con los franceses, sino con todos los participantes» de la «flotilla para Gaza».

Pero «hay que decir (…) que algunos participantes tienen vínculos directos con Hamás», agregó, y precisó que a esas personas «se las interrogará y mantendrá en Israel».

El embajador también se refirió a la publicación que hizo la víspera el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, de un video en el que aparecían activistas de esa flotilla maniatados y arrodillados. Unas imágenes que causaron estupor internacional.

Zarka lamentó «un ejercicio de comunicación» con fines electoralistas e insistió en que se trata de un comportamiento «contrario a los valores» del Estado de Israel, algo que ya había dicho el miércoles el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

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