Un empresario se declara culpable en la trama corrupta de la cúpula policial de Sudáfrica

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Nairobi, 25 jun (EFE).- El empresario sudafricano Vusimuzi ‘Cat’ Matlala se declaró culpable este jueves en el caso de corrupción en el que se investiga al jefe de la Policía del país y a varios altos mandos policiales y empresarios.

Matlala admitió su culpabilidad ante el Tribunal de Primera Instancia de Pretoria de los cargos de fraude, corrupción y blanqueo de dinero por la concesión de contratos irregulares a su compañía, Medicare 24, y que supuestamente recibió el favor de la Policía, según medios locales.

Se trata de un acuerdo entre Matlala y la Fiscalía de Sudáfrica, por el que se compromete a colaborar con los investigadores y a testificar en nombre del Estado.

El acuerdo incluye que el empresario, sospechoso de tener vínculos con el crimen organizado y bajo custodia desde mayo de 2025, cumpla una sentencia de 15 años de prisión efectiva, con siete años de suspensión de la pena.

Su declaración de culpabilidad llega un día antes de la comparecencia del suspendido jefe de la Policía de Sudáfrica, general Fannie Masemola, que también se encuentra imputado en el caso.

Junto a ellos dos se encuentran implicados otros dos empresarios y doce altos mandos policiales, todos ellos acusados de cargos de fraude, lavado de dinero e incumplimiento de las leyes financieras del país al adjudicar en 2024 de un contrato de salud de 360 ​​millones de rands (unos 18,7 millones de euros) a la empresa Medicare 24.

Este contrato permitiría a la empresa de Matlala gestionar la asistencia médica y psicológica de los agentes, pero auditorías posteriores descubrieron que la compañía carecía de la infraestructura y los equipos necesarios para prestar esos servicios.

La mayoría de los imputados se encuentran en libertad bajo fianza, pero Matlala permanece en prisión por estar investigado también en un caso de intento de homicidio.

Este caso llevó al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, a suspender el pasado abril a Masemola. EFE

pmc/psh