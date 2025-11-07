Un enviado especial de Xi Jinping asistirá a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

1 minuto

Pekín, 7 nov (EFE).- El ministro de Recursos Hídricos de China, Li Guoying, viajará a Bolivia como enviado especial del presidente chino, Xi Jinping, para asistir a la ceremonia de investidura de Rodrigo Paz como presidente del país andino.

Li será el representante del gigante asiático en el evento, que tendrá lugar este sábado en La Paz, informó este viernes la Cancillería china.

El político centrista será investido en una sesión del nuevo Parlamento que, además, marcará la finalización del gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) después de casi 20 años, con las Administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Este año se cumple el 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Bolivia, cuyos lazos se intensificaron precisamente durante los gobiernos de los citados Morales y Arce. EFE

