Un escándalo de fraude con fondos europeos sacude al Gobierno de Mitsotakis en Grecia

Atenas, 3 sep (EFE).- Un escándalo de malversación de millones de euros en fondos agrícolas comunitarios sacude al Gobierno griego del primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, que promete una «investigación exhaustiva» del caso.

«Devuelvan las subvenciones robadas» y «El Gobierno dice ahora que traerá la catarsis y devolverá lo robado», señalan este miércoles las portadas de los diarios Eleftheros Typos y Efsyn, que circulan un día después de que el Ejecutivo presentara los resultados de las primeras pesquisas de la Policía respecto al caso.

Las últimas encuestas indican que el escándalo ha golpeado a la imagen del Gobierno, ya que al menos dos exministros conservadores estarían supuestamente implicados.

Las autoridades investigan ya a más de 1.000 agricultores y explotaciones agrícolas que presuntamente habrían recibido desde 2019 más de 22,6 millones de euros en subvenciones europeas de manera fraudulenta, indicó el ministro de Protección al Ciudadano, Mijalis Jrisojoidis, en rueda de prensa.

De promedio, las cantidades defraudadas ascienden a unos 40.000 euros y los implicados deberán ahora devolver los fondos percibidos ilegales, mientras que se iniciarán acciones penales en su contra.

Cultivos declarados en un aeropuerto militar

El portal Newsit indica este miércoles que lo descubierto hasta ahora puede ser sólo la punta del iceberg y que desde 2017 se podrían haber desembolsado entre 200 y 230 millones de euros de forma indebida.

Jrisojoidis señaló que se usaron varios métodos de fraude por los supuestos agricultores en sus solicitudes de subvenciones, entre ellos la falsificación de documentos y la declaración de propiedad de tierras o ganado inexistente.

En varios casos se habían declarado como tierras de cultivo terrenos rocosos, bosques e incluso áreas situadas en la vecina Macedonia del Norte, como también, en un caso, el aeropuerto militar de Elefsina, a las afueras de Atenas, que luego fueron subvencionadas.

Jrisojoidis aseguró que Mitsotakis «ha ordenado» investigar «exhaustivamente» el caso de las subvenciones ilegales, aunque evitó comentar la presunta implicación de exministros del Gobierno y diputados de Nueva Democracia (ND), partido de Mitsotakis, en el escándalo.

Exministros presuntamente involucrados

El partido izquierdista opositor Syriza acusó al Gobierno y a la cúpula de Nueva Democracia de estar detrás del escándalo y reprochó a Jrisojoidis de «burlarse» de los griegos al omitir la presunta implicación de sus correligionarios.

Ya en marzo de 2024 la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) había informado a las autoridades griegas sobre irregularidades en la gestión de fondos comunitarios.

No obstante, fue el pasado junio cuando el escándalo tomó dimensiones mayores.

Ese mes la Fiscalía Europea envió un expediente al Parlamento griego, en el que afirmaba que al menos dos exministros de Agricultura de Mitsotakis -Makis Voridis y Lefteris Avgenakis, en el cargo entre 2019 y 2021 y 2023 y 2024, respectivamente- cometieron «delitos penales» en su manejo de fondos europeos.

El pasado 31 de julio Nueva Democracia usó su mayoría absoluta en el Parlamento para rechazar la propuesta del principal partido de oposición, el socialdemócrata Pasok, de formar una comisión parlamentaria que investigaría los presuntos delitos cometidos por los dos exministros.

En Grecia, los ministros y exministros gozan de inmunidad y la única forma de levantarla es que una comisión parlamentaria decida, tras examinar pruebas y testigos, remitirlos ante la Justicia ordinaria.

La Unión Europea impuso en junio una multa de 415 millones de euros a Grecia debido a la mala gestión sistemática de las subvenciones de la UE durante el período 2016-2023.EFE

