Un español detenido por tráfico de drogas a su llegada a la isla italiana de Cerdeña

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Roma, 20 mar (EFE).- La Guardia de Finanzas italiana detuvo este viernes a un español de 49 años en el puerto de Porto Torre, en la isla de Cerdeña, tras desembarcar de un ferry procedente de Toulon (Francia) con 2,5 kilos de cocaína ocultos en su coche, informaron en una nota.

La policía financiera, en colaboración con funcionarios de la Agencia de Aduanas y Monopolios de Sassari (Cerdeña), interceptó el vehículo en el que viajaba el hombre, quien inmediatamente comenzó a mostrar signos de agitación.

Las comprobaciones realizadas sobre la documentación presentada, la propiedad del vehículo y las respuestas inciertas y evasivas del detenido despertaron sospechas en los militares y las unidades caninas desplegadas.

Con la ayuda de un perro detector de drogas, explicaron en el comunicado, se identificó un complejo mecanismo que permitía retirar el tacógrafo, ocultando un compartimento secreto en el lado del conductor del salpicadero del vehículo.

En el interior se encontraron dos bolsas que albergaban paquetes, y un análisis rápido reveló que éstos contenían cocaína con un peso total de 2,5 kilos.

La sustancia estupefaciente fue incautada y el ciudadano español fue detenido en flagrante delito y entregado a las autoridades judiciales de Sassari, quienes ordenaron su traslado inmediato a la prisión de Bancali por cargos de posesión y transporte internacional de estupefacientes. EFE

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