Un esquiador español fallece en una avalancha en los Alpes franceses

1 minuto

(Actualiza con confirmación de las autoridades españolas)

París, 26 ene (EFE).- Un esquiador español murió este lunes en una avalancha en la municipalidad de Tignes (sureste), en los Alpes franceses, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas españolas.

El fallecido formaba parte de un grupo de esquiadores que circulaba fuera de las pistas y a cuyo paso desencadenaron el alud en una zona situada a unos 2.000 metros de altitud, alrededor de las 14:30 horas (13:30 GMT), según detallaron los medios locales.

Fuentes diplomáticas españolas confirmaron a EFE el fallecimiento del ciudadano español y precisaron estar en contacto con la familia para ofrecer la asistencia consular necesaria.

La zona del accidente es un área fuera de pista muy conocida por los aficionados, dentro del dominio esquiable de Tarentaise, y los esquiadores estaban equipados con el material necesario para hacer ese tipo de travesías, según confirmó el director de pistas de la estación, Olivier Jouty, en declaraciones recogidas por el medio público France Bleu.

Entre esas herramientas, Jouty mencionó en especial que estaban preparados con aparatos DVA (Detector Víctimas Avalanchas), que emiten señales capaces de superar la capa de nieve que el afectado tenga encima en caso de quedar sepultado.

El fallecido, de una cincuentena de años, fue arrastrado por la avalancha y, aunque fue rápidamente localizado por los rescatistas, no pudo ser reanimado y fue declarado muerto poco después. EFE

