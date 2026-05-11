Un estadounidense repatriado da positivo por hantavirus y otro tiene «síntomas leves»

2 minutos

Redacción Internacional, 11 may (EFE).- El Departamento de Salud de Estados Unidos informó de que uno de los 17 estadounidenses que están siendo repatriados desde Canarias hacia su país dio positivo a la prueba del PCR y otro presenta síntomas leves por posible hantavirus.

El departamento indicó a través de sus redes sociales que los dos pasajeros están viajando en una avión con unidades de biocontención para mayor precaución.

«Un pasajero tiene síntomas leves actualmente y otro pasajero dio positivo leve al PCR por el virus de los Andes», señaló.

Agregó que los pasajeros serán trasladados al Centro Regional ASPR para el Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes (RESPTC) en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, antes de llevar al individuo afectado con síntomas leves a un segundo punto de tratamiento.

«A su llegada a cada instalación cada persona será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y el apoyo adecuados según su estado», señaló.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) anunciaron este viernes que planean poner en aislamiento en el centro especial de cuarentena del estado de Nebraska a los 17 pasajeros estadounidenses, cuya llegada a Estados Unidos se espera para hoy.

Los estadounidenses llegarán a su país tras ser evacuados desde las españolas islas Canarias adonde llegaron este fin de semana como parte del pasaje del crucero MV Hondius.

El MV Hondius con 147 pasajeros y tripulantes llegó a Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia, en Argentina, y que les llevó a varias islas en el Atlántico y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos. EFE

jlp/jgb

Los preferidos del público Los más discutidos