Un estadounidense se declara culpable de actuar como agente del Gobierno chino en EE.UU.

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Nueva York, 4 jun (EFE).- Un ciudadano estadounidense se declaró este jueves culpable de actuar como agente del Gobierno chino dentro de EE.UU. y de colaborar en la obtención de información sensible para los servicios de inteligencia de Pekín, informó el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado.

Thomas Weir Pauken II, de 50 años, admitió ante un tribunal federal en Alexandria (Virginia) haber trabajado entre 2019 y febrero de 2026 bajo la dirección de personas vinculadas al Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS, por sus siglas en inglés).

Según la acusación, Pauken, que residía anteriormente en China, recibía instrucciones de una mujer identificada como «Cathy», a quien conoció en 2017. Esta persona le encargaba contactar con potenciales fuentes de información en Estados Unidos y le facilitaba teléfonos móviles y ordenadores para transmitir los informes obtenidos.

El acusado recibió al menos 100.000 dólares por estas actividades, y realizó varios viajes desde China a Estados Unidos entre 2019 y 2025 para reunirse con personas que pudieran proporcionar «información de interés» para los servicios de inteligencia chinos.

Pauken, que se encuentra bajo custodia federal, será sentenciado el próximo 1 de septiembre y se enfrenta a una pena máxima de diez años de prisión, agrega Justicia.

Según el DOJ, Pauken también vendió informes a un grupo de clientes de la ciudad central china de Wuhan interesados en obtener información sobre tecnología y sobre el propio Departamento de Justicia estadounidense.

Entre sus peticiones figuraba la búsqueda de un experto que pudiera «ayudarles a realizar actividades de ciberespionaje», indica el comunicado.

«Sus acciones constituyen una traición a esta Nación y representan un riesgo inaceptable para nuestra seguridad nacional», señala en la nota el Fiscal General Adjunto para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

Mientras, el Director Adjunto Roman Rozhavsky, de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI, señaló que «según su propia confesión, no solo intentó infiltrarse en los círculos políticos estadounidenses bajo la dirección del MSS, sino que también recopiló inteligencia sobre sus objetivos estadounidenses y transmitió dicha información a sus agentes de enlace de la inteligencia china».

«Este caso ilustra hasta qué extremos está dispuesto a llegar el Partido Comunista Chino para socavar nuestras instituciones democráticas y menoscabar nuestras libertades políticas», destacó.

Según Politico, el caso está relacionado con un funcionario de la Administración del presidente Donald Trump que seguía trabajando para el Gobierno a fecha de febrero de este año.

El medio cita una declaración jurada del FBI según la cual Pauken entregó a ese funcionario un teléfono móvil y un ordenador portátil para facilitar la comunicación entre este y una persona vinculada a los servicios de inteligencia chinos. EFE

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