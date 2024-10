Un estudio afirma haber descubierto en Viena una obra olvidada de William Turner

Viena, 16 oct (EFE).- Un estudio atribuye al conocido pintor inglés William Turner (1775-1851) un óleo descubierto en una colección privada en Viena, que se daba por desaparecido y que será previsiblemente puesto a la venta, informó este miércoles la galería de arte Artzwina, coordinadora de la investigación.

El lienzo «resulta ser un cuadro hermano», es decir, otra versión, de la pintura de Turner titulada ‘Venice, seen from the Canale della Giudecca, with the Santa Maria della Salute Church’ que se encuentra en el ‘Victoria & Albert Museum’ de Londres, afirma la citada galería en un comunicado.

Esta atribución la defienden múltiples y exhaustivos análisis científicos e histórico-artísticos, aseguró a EFE su portavoz Andreas Jilly.

En cambio, la proveniencia de este cuadro de unos 60 por 90 centímetros no está del todo esclarecida.

«Se estima que habrá estado en Austria desde la década de 1950, y de todas formas existe un comprobante de compra de 1980, de un dueño anterior», añade esa fuente.

Además, se sabe que un coleccionista privado lo vendió en 2005 al actual propietario, quien, después de que fueran creciendo las sospechas de que pudiera ser una pintura autógrafa de Turner, encargó a la Galerie Artzwina una investigación.

En el estudio de 50 páginas, publicado hoy bajo el título ‘Joseph Mallord William Turner. Un redescubrimiento’, un equipo de expertos llega a la conclusión de que sólo Turner pudo ser su creador, y lo fecha incluso en torno a 1840.

«Todos los análisis científicos demuestran que sólo puede tratarse de un cuadro de Turner. Es un maravilloso redescubrimiento de una obra maestra en Viena», afirma en el comunicado de prensa Franz Smola, conservador del museo vienés Belvedere, y uno de los coautores de la investigación.

El experto recuerda que el famoso pintor estuvo al menos dos veces, en 1833 y 1840, en la capital del entonces imperio austríaco.

«Pudimos demostrar la paleta de colores de Turner gracias a nuestros análisis», afirma por su parte la catedrática Katja Sterflinger, de la Academia de las Artes Plásticas de Viena.

Además, el descubrimiento revela nuevas facetas sobre la paleta del artista, ya que se determinó «el presunto uso de aureolina en la pintura de Turner», destaca la experta.

«Se trata de un nuevo hallazgo en la investigación sobre J. M. W. Turner, que conduce a una ampliación de su paleta y a la necesidad de seguir investigando sobre las pinturas ya conocidas del artista», agrega.

El propietario está decidido a vender el cuadro en el mercado internacional del arte.

No obstante -precisa Jilly- aún no ha optado por una forma o lugar concreto de la venta, que podría también ser una subasta, ni hay decisión sobre el momento o el precio. EFE

