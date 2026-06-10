Un estudio alerta de una «carrera armamentística nuclear» tras un récord de gasto en 2025

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El gasto global en armas atómicas alcanzó un récord en 2025 de casi 119.000 millones de dólares, afirma un estudio publicado el martes que alerta de «una nueva carrera armamentística nuclear» que puede «durar décadas».

Los nueve países del mundo con este tipo de armamento incrementaron su gasto en estos arsenales en casi 17.000 millones de dólares, según un informe de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN).

En un momento de crecientes tensiones geopolíticas, «se avecina una nueva carrera armamentística nuclear, una que los propios responsables se preparan para que dure décadas», advierte su informe.

Susi Snyder, directora de programas de ICAN y coautora del reporte, afirmó que esta escalada, unida al temor de que la inteligencia artificial pueda aumentar el riesgo de uso de armas nucleares, resulta profundamente alarmante.

«Para ser totalmente sincera, estoy aterrorizada», declaró a la AFP.

En un estudio sobre la misma cuestión publicado el lunes, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri) alertó que «el nivel de peligros y riesgos nucleares está aumentando».

Según este trabajo, el número total de ojivas nucleares en el mundo siguió su declive de las últimas décadas hasta situarse en 12.187, pero el número de municiones disponibles para ser usadas había aumentado a 9.745.

– «Desconexión total de la realidad» –

El estudio reveló que todos los Estados con armas nucleares -Reino Unido, China, Francia, India, Israel, Corea del Norte, Pakistán, Rusia y Estados Unidos- aumentaron su gasto en la materia el año pasado.

Estados Unidos gastó más que todo el resto de países juntos, con una inversión de 69.200 millones de dólares en 2025, 12.400 millones más que un año antes, según el informe.

Por detrás se situaron China (13.500 millones), Reino Unido (12.600 millones) y Rusia (9.500 millones), afirma el estudio.

ICAN, organización ganadora del Nobel de la Paz en 2017, subraya que estos nueve países gastaron 470.000 millones en sus arsenales en los últimos años.

Y su previsión es que este gasto siga en aumento.

La entidad lo ejemplifica en las previsiones de crecimiento del gasto a largo plazo de Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que revelan planes de inversión de miles de millones en el desarrollo y mantenimiento de estos sistemas de armas hasta bien entrado el próximo siglo.

Según la organización, otros países también estaban introduciendo nuevos sistemas de armas con una larga vida útil.

El informe señala que se espera que los nuevos misiles balísticos intercontinentales Sentinel previstos por Estados Unidos permanezcan operativos más allá de 2100 y que el aumento de la producción de núcleos de plutonio en ese país indica que sus ojivas durarán hasta 2120.

Esto supondrá inversiones significativas. De hecho, se prevé que el gasto en armas nucleares de Estados Unidos solo en la década comprendida entre 2025 y 2034 se acerque al billón de dólares, según el informe.

Los investigadores afirman que estas grandes sumas resultan especialmente chocantes en un momento en que el sistema humanitario mundial se tambaleaba por los drásticos recortes de financiación.

«Lo que estos países gastaron en 2025 podría haber sufragado 32 años del presupuesto operativo de la ONU», declaró Snyder.

Incluso, lo gastado en un solo día del año pasado en armas nucleares podría haber proporcionado seguridad alimentaria a más de dos millones de personas.

En lugar de proporcionar ayuda o garantizar servicios esenciales como la asistencia sanitaria a sus poblaciones, los Estados con armas nucleares están invirtiendo en «un arsenal que ellos mismos saben que no pueden utilizar sin cometer un crimen de guerra», afirmó Snyder.

«Parece haber una desconexión total de la realidad», lamentó.

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