Un estudio científico identifica cuatro posibles lugares para el alunizaje tripulado chino

2 minutos

Pekín, 10 mar (EFE).- Un equipo internacional de científicos chinos y alemanes ha identificado cuatro posibles lugares de alunizaje para la primera misión lunar tripulada de China, prevista antes de 2030, en una zona de la cara visible del satélite considerada favorable para futuras exploraciones.

El estudio, publicado esta semana en la revista científica Nature Astronomy, analiza una región denominada Rimae Bode, valorada por los investigadores por la diversidad de materiales geológicos presentes y por sus condiciones relativamente adecuadas para el acceso de astronautas.

Según los autores, el área presenta basaltos de mares lunares, depósitos volcánicos y valles similares a ríos formados por antiguos flujos de lava, lo que la convierte en un lugar adecuado para estudiar el volcanismo lunar y la evolución geológica del satélite.

Los investigadores, de la Universidad de Geociencias de China en Wuhan, la Universidad de Tecnología de Guilin, la Academia China de Ciencias y la Facultad de Ciencias de la Universidad de alemana de Münster, explican que la exploración tripulada permitiría desplegar instrumentos científicos más complejos que los utilizados en misiones robóticas.

Esto, consideran, facilitaría obtener nuevos datos sobre los procesos geológicos, físicos y químicos que han configurado la superficie lunar.

La zona ha sido también objeto de interés por parte de la NASA. El estudio señala que la región ya había sido considerada en el pasado como candidata para el programa Constellation, el plan impulsado por Estados Unidos en la década de 2000 para regresar a la Luna, que finalmente fue cancelado en 2010.

En la actualidad, la agencia espacial estadounidense desarrolla el programa Artemis, con el que prevé enviar astronautas de nuevo al satélite y que, tras recientes ajustes en su calendario, planea dos misiones de alunizaje en 2028, mientras prepara el lanzamiento de Artemis II -un vuelo tripulado alrededor de la Luna- para los próximos meses.

China ha reforzado su programa espacial en los últimos años con misiones como el alunizaje de la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna y la llegada a Marte con la Tianwen-1, además de la construcción de la Tiangong, que podría convertirse en la única plataforma habitada en órbita baja cuando la Estación Espacial Internacional complete su retirada, prevista para 2032. EFE

gbm/lcl/cc