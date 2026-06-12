Un estudio destaca los probables efectos positivos de la política antiobesidad en Chile

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La política chilena de lucha contra la obesidad, puesta en marcha hace diez años con medidas muy estrictas que van desde el etiquetado nutricional hasta restricciones de venta y publicidad, parece haber tenido efectos positivos en los niños, según un estudio publicado el viernes.

Esta legislación «probablemente redujo la prevalencia del sobrepeso entre los jóvenes estudiantes» chilenos, concluye el estudio publicado en The Lancet, que ve en ello la prueba de la eficacia de una política amplia y coordinada contra la obesidad.

Ante un importante aumento de la obesidad de la población, Chile instauró en 2016 esta legislación, que destaca por su carácter especialmente estricto y ambicioso.

La vertiginosa subida del sobrepeso y la obesidad en este país está vinculada a varios factores, entre ellos un consumo cada vez mayor de alimentos procesados, pero también modos de vida más sedentarios, en un contexto de fuerte crecimiento económico nacional en las últimas décadas.

En estas circunstancias, los responsables políticos, tanto de izquierda como de derecha, aprobaron esta legislación, que tuvo cierto consenso a pesar de la fuerte presión del lobby de la industria agroalimentaria.

El texto impuso que se etiquetaran claramente los alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares, sodio y calorías. Y los alimentos de este tipo ya no pueden ir acompañados de un juguete, una medida que prohíbe productos como el Kinder sorpresa.

El estudio de The Lancet busca evaluar el efecto real de estas medidas sobre las tasas de obesidad infantil.

Se centra en los primeros momentos de aplicación, hasta 2017, pero la política se endureció aún más posteriormente.

Comparando los datos de peso de varios cientos de miles de estudiantes chilenos antes y después de la entrada en vigor de la ley, los investigadores concluyen que existe un efecto probable, aunque no es posible establecer con certeza un mecanismo directo.

En los niños que han estado sometidos a la ley desde su entrada en educación preescolar, la probabilidad de tener sobrepeso disminuyó en 2,4 puntos porcentuales en los niños y 2,8 en las niñas.

Estas cifras pueden parecer modestas, pero representan un gran avance en materia de salud pública si se extrapolan al conjunto de la población, subrayan los investigadores.

Estos resultados aportan un apoyo «crucial y basado en hechos» a los responsables políticos que quieran, en otros países, actuar sobre «el entorno alimentario para aplicar una estrategia de gran alcance contra la epidemia de obesidad infantil», concluyen.

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