Un ex alto cargo del SNP escocés admite haber malversado 464.000 euros del partido

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(añade declaraciones del actual líder de Escocia, John Swinney, en el penúltimo párrafo)

Londres, 25 may (EFE).- El exdirector ejecutivo del Partido Nacional Escocés (SNP), Peter Murrell, exmarido de la antigua ministra principal de Escocia Nicola Sturgeon, se declaró este lunes culpable de malversar 400.310,65 libras (unos 464.000 euros) recaudadas por la formación independentista para financiar su campaña soberanista.

Murrell, de 61 años y que no era un político electo, admitió ante el Tribunal Superior de Edimburgo haber desviado esa cantidad entre agosto de 2010 y octubre de 2022, periodo en el que dirigía la gestión financiera del partido, que gobierna en Escocia desde 2007.

El juez ordenó su ingreso en prisión preventiva hasta que le sea comunicada la sentencia, lo cual está fijado para una vista el próximo 23 de junio, tras calificar los hechos como una «grave violación de confianza» y «un abuso de su posición privilegiada».

Según la acusación, Murrell utilizó parte de los fondos investigados para la compra de artículos de lujo, joyas, cosméticos, dos vehículos y una autocaravana.

El caso se enmarca en la investigación policial Operation Branchform, abierta por la Policía de Escocia en 2021 sobre la financiación del SNP y el uso de fondos recaudados desde 2017 para una eventual campaña por un segundo referéndum de independencia, después del celebrado en 2014.

Murrell fue detenido por primera vez el 5 de abril de 2023 y de nuevo el 18 de abril de 2024, cuando fue formalmente acusado.

En los días posteriores a su primer arresto, fueron detenidos también, y después liberados sin cargos, el entonces tesorero del partido, Colin Beattie, y la propia Sturgeon.

En marzo del año pasado, la Policía escocesa les informó a ambos de que ya no eran objeto de investigación.

Sturgeon anunció su dimisión como líder del SNP y del Gobierno de Escocia el 15 de febrero de 2023, en plena crisis interna de la formación, aunque negó que su salida estuviera vinculada a la investigación. Permaneció como diputada autonómica hasta las elecciones regionales del pasado 7 de mayo.

En esos comicios, el partido independentista logró su quinta victoria consecutiva en el Parlamento escocés, aunque sin mayoría absoluta, y John Swinney fue confirmado como ministro principal del Ejecutivo de Edimburgo.

Swinney dijo hoy sentirse «horrizado» y «traicionado» por los actos de Murrell.

«Al malversar fondos del SNP, Peter Murrell estaba robando las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de miles de personas en toda Escocia, personas que dieron lo que pudieron durante muchos años con la esperanza de que eso ayudara a contribuir a un país mejor», declaró.

El próximo martes, el Gobierno de Swinney prevé plantear en el Parlamento escocés una moción para pedir al Ejecutivo británico la transferencia de competencias que le permitan convocar un segundo referéndum de independencia. EFE

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