Un excandidato presidencial salvadoreño que pactó con las pandillas llega deportado desde EEUU

afp_tickers

2 minutos

El excandidato presidencial de la derecha salvadoreña Norman Quijano llegó este lunes a su país deportado desde Estados Unidos para cumplir una condena a 13 años de cárcel por pactar con pandillas, informó la Fiscalía.

Quijano, de 79 años, fue sentenciado en ausencia en abril de 2024 por entregar a las pandillas 100.000 dólares para obtener sus votos.

El dirigente postuló sin éxito a la presidencia en 2014 por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue titular del Congreso y además alcalde de San Salvador.

Quijano fue entregado por agentes estadounidenses en el aeropuerto internacional de El Salvador, según un video difundido por la Fiscalía en el que se ve cuando baja por la escalerilla del avión y le notifican la condena.

Tras descender, fue esposado y trasladado en una patrulla.

Tras perder el fuero parlamentario en 2021, la Fiscalía lo acusó de entregar 50.000 dolares a la Mara Salvatrucha (MS-13) y 25.000 dólares a cada una de las dos facciones de la pandilla Barrio 18. Esas organizaciones fueron declaradas terroristas por Estados Unidos.

Se trata de «un mensaje para todos los que huyen de la justicia», dijo el presidente Nayib Bukele en la red social X sobre Quijano, quien le puso la banda presidencial en 2019 cuando lideraba el Congreso.

Denuncias sobre presuntos pactos con pandillas también salpican a funcionarios de Bukele, pero el mandatario rechaza esos señalamientos.

Desde marzo de 2022, el gobernante ejecuta una ofensiva contra las pandillas respaldado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, lo que según organismos humanitarios ha derivado en violaciones de derechos humanos.

cmm/axm/cjc