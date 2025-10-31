Un exdiputado australiano es condenado a casi 6 años de prisión por violación

2 minutos

Sídney (Australia), 31 oct (EFE).- El exdiputado australiano Gareth Ward, declarado culpable de violación y otros tres cargos de agresión sexual, fue condenado este viernes a cinco años y nueve meses de prisión, después de que renunciara a su escaño el pasado agosto.

La jueza Kara Shead dictó la sentencia en el Tribunal de Distrito de Parramatta (oeste de Sídney), mientras Ward, de 44 años, compareció en línea desde el Centro Penitenciario de Hunter, unos 150 kilómetros al norte de Sídney.

La condena de hoy se produce después de que Ward cometiera abusos contra un asistente político de 24 años en 2015 y contra un joven de 18 en 2013, que declararon hoy en el juicio, también en línea.

Shead elogió el coraje de las víctimas y destacó la coherencia de sus declaraciones, subrayando que la reacción de la víctima más joven, que se quedó paralizada, es una respuesta común y frecuentemente malinterpretada.

Sobre los abusos al asistente de 24 años, Shead calificó los actos de Ward como «despreciables y predatorios».

La magistrada reconoció además los testimonios de las víctimas sobre el impacto duradero de los abusos, destacando sentimientos de traición y aislamiento.

Ward, político independiente que ocupaba desde 2011 un escaño en representación de la ciudad costera de Kiama, renunció el pasado agosto, horas antes de que se llevara a cabo una votación para expulsarle ante su negativa previa a dimitir.

El exdiputado no podrá acceder a la libertad condicional hasta dentro de tres años y nueve meses, a pesar de la solicitud de la defensa de considerar la pérdida de su carrera política y la gran cobertura mediática del suceso como factores atenuantes. El equipo legal de Ward informó de que apelará la condena. EFE

