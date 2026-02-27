Un exdirectivo de Lokomotiv es condenado a 10 años de prisión por encargar un asesinato



Moscú, 27 feb (EFE).- El expresidente de la junta directiva del club de fútbol ruso Lokomotiv Serguéi Lipatov fue condenado este viernes a 10 años de prisión por encargar un asesinato hace más de 20 años.

El Tribunal Municipal de Odintsovo declaró a Lipatov culpable de complicidad en el asesinato de Ígor Fóminov, asesor del entonces ministro de Ferrocarriles, cometido por una organización criminal en 2002, según el diario RBC.

Lipatov, quien presidió la junta directiva del Lokomotiv entre 2002 y 2010, admitió su culpa y llegó a pedir disculpas a la viuda y al hijo de Fóminov en una de las audiencias.

También transfirió un millón de rublos (unos 13.000 dólares) como indemnización por daños morales a los familiares de la víctima.

La defensa, por su parte, insistió en que el delito había prescrito, mientras la Fiscalía pedía 12 años de cárcel.

Lipatov confesó que el encargo de asesinato, por el que pagó 200.000 dólares, se debió a disputas personales y empresariales, ya que Fóminov había solicitado al acusado un soborno de 50.000 dólares.

El encargo fue organizado por un empleado de la Dirección Regional de Lucha contra el Crimen Organizado, Leonid Rakogon, y un miembro del Servicio Federal de Seguridad (FSB), Oleg Mijalev, quienes contrataron a los asesinos, miembros de una organización criminal.

Los asesinos siguieron a la víctima, a quien emboscaron en su dacha (casa de campo) y le pegaron cuatro disparos con una pistola de nueve milímetros.

A la organización criminal, conocida como banda de Jristev, posteriormente se le hizo responsable de más de 40 asesinatos por encargo y se está desarrollando paralelamente un juicio en relación con sus crímenes.EFE

